Коллектив НПО «Энергомаш» поздравили с Днем космонавтики в Химках

В преддверии Дня космонавтики 10 апреля у центральной проходной научно-производственного объединения «Энергомаш» в Химках поздравили трудовой коллектив предприятия. Муниципальные депутаты Руслан Шаипов, Инна Монастырская, Артур Каримов, а также лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская совместно с активистами «Молодой гвардии» выразили благодарность сотрудникам.

«Научно-производственное объединение „Энергомаш“ справедливо считают флагманом отечественной науки и важнейшим звеном оборонно-промышленного комплекса. А ведь за этими успехами стоит труд трехтысячного коллектива. Мы рады выразить уважение людям, которые дарят уверенность каждому космическому пуску», — подчеркнул Руслан Шаипов.

Предприятие, основанное в 1929 году, сохраняет мировое лидерство в создании жидкостных ракетных двигателей. Каждый созданный здесь агрегат подтверждает высокий статус конструкторской мысли.

«Совсем недавно мы чествовали ведущих специалистов объединения. Двигатели химкинского производства обеспечили 16 успешных пусков в 2025 году. В такие моменты понимаешь: российская наука задает вектор движения всей мировой космонавтике», — рассказала Светлана Пашковская.

Такие встречи — часть системной работы по поддержке престижа инженерных профессий. Перед российской космонавтикой стоят амбициозные задачи — создание орбитальной станции, программы дальнего космоса. Ежедневный труд инженеров и конструкторов закладывает технологическую базу для будущих поколений, тех, кто продолжит покорять космические просторы.