Ансамбль «Крутояр» из Павловского Посада спел на концерте «Казачий круг»

Коллектив народной песни «Крутояр» из Павловского Посада стал участником престижного гала-концерта «Казачий круг», который прошел в театре «Русская песня». В этом году ансамбль завоевал Гран-при на всероссийском конкурсе, что позволило ему выступить на одной сцене с другими лауреатами.

В этом значимом для народного творчества событии приняли участие 14 коллективов, представивших различные уголки России, а также известные профессиональные группы, такие как ансамбль «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной и Московский казачий хор. Все они собрались, чтобы продемонстрировать силу и красоту казачьей и народной культуры.

Коллектив «Крутояр» был награжден за высокий уровень исполнения и приверженность традициям. Президент благотворительного фонда «Народная певческая культура», Надежда Бабкина, лично поздравила ансамбль с победой, отметив значимость таких мероприятий для сохранения и развития культурного наследия России. Участие в гала-концерте стало важным этапом в истории коллектива, который продолжает популяризировать народное творчество и сохранять богатые музыкальные традиции.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».