Коллектив музея «Бородинское поле» в Можайске наградили грамотой Госдумы

Коллективу вручили грамоту за вклад в сохранение культурного наследия и военно-патриотическое воспитание молодежи. Награду получил директор музея Игорь Корнеев на заседании комитета Государственной Думы по культуре. В нем также приняли участие представители Администрации Президента, Министерства культуры, депутаты Дмитрий Певцов, Денис Майданов и Елена Драпеко. Председатель Комитета Ольга Казакова и ее первый заместитель Александр Шолохов поблагодарили директора и коллектив за работу.

«Награда, врученная всему коллективу музея, подтверждает то, что наша работа с детьми и подростками в плане патриотического воспитания ведется в правильном и важном направлении. Мы активно привлекаем к своим мероприятиям детей и молодежь. Хорошо видно, что ребята уезжают с Бородинского поля с желанием вернуться и с интересом начинают относится к изучению истории нашей страны», — отметил директор Бородинского музея Игорь Корнеев.

В музее работают экспозиции и выставки. Сотрудники также помогают детскому центру в Станично-Луганском краеведческом музее Донского казачества в ЛНР. Они регулярно обмениваются опытом с коллегами, передают им свои методические наработки и сценарии детских праздников.

В музее рассказывается об истории России и героях Отечественной войны 1812 года. Современное мультимедийное оборудование погружает в события двухвековой давности.

В музее проводятся досуговые мероприятия, а учреждение превратилось в многофункциональный центр, где можно совершить погружение в другие эпохи с помощью VR-очков.