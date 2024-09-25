Экологическая акция по уборке мусора в лесополосе прошла в Лосино-Петровском
Волонтеры городского округа Лосино-Петровский устроили субботник. Свой вклад в сохранение красоты природы внесли коллектив Молодежного центра «Движение» и студенты Щелковского колледжа.
Участники мероприятия убрали территорию лесополосы от мусора и бутылок. Собранные в мешки отходы вывезли на контейнерную площадку.
Молодые люди признались, что с радостью принимают участие в подобных акциях, потому что им важно сохранить чистоту природы и вдохновлять других на такие инициативы.
«Наша лесополоса после уборки стала еще краше. Собственными усилиями мы сделали наш городской округ чище. Считаю важным проводить субботники, потому что о природе нужно заботиться», — поделился один из волонтеров.
Активисты надеются, что их совместная работа станет примером для других людей и еще одним поводом заботиться о окружающей среде.
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