Экологическая акция по уборке мусора в лесополосе прошла в Лосино-Петровском

Участники мероприятия убрали территорию лесополосы от мусора и бутылок. Собранные в мешки отходы вывезли на контейнерную площадку.

Молодые люди признались, что с радостью принимают участие в подобных акциях, потому что им важно сохранить чистоту природы и вдохновлять других на такие инициативы.

«Наша лесополоса после уборки стала еще краше. Собственными усилиями мы сделали наш городской округ чище. Считаю важным проводить субботники, потому что о природе нужно заботиться», — поделился один из волонтеров.

Активисты надеются, что их совместная работа станет примером для других людей и еще одним поводом заботиться о окружающей среде.

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