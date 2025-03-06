Коллектив культурного центра «Обухово» в Богородском округе отметил 15-летие

«Морское путешествие» — новая программа хореографического коллектива «Краски», подготовленная к 15-летнему юбилею. В ней приняли участие воспитанники коллектива разных возрастов: от четырех до 15 лет. Концертную программу разделили на 14 номеров, каждый из них был объединен общей концепцией морского путешествия со своей историей и танцевальной пластикой.

Участники хореографического коллектива продемонстрировали мастерство и профессионализм, показав, что за годы репетиций и выступлений они смогли достичь высокого уровня танцевального искусства. Каждый номер был тщательно продуман и исполнен с точностью и изяществом. Зрители смогли насладиться яркими костюмами, красочными декорациями и, конечно же, мастерством танцоров. Концерт прошел в теплой и дружеской обстановке. Гости юбилейного представления с удовольствием поддерживали участников концерта аплодисментами после каждого номера.

Сегодня в коллективе более 50 воспитанников. За 15 лет они прошли большой творческий путь, который был не раз отмечен на международных и всероссийских конкурсах гран-при и дипломами лауреатов первой степени.