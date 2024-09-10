Коллектив из Зарайска выступит на фестивале современного танца в Ивантеевке

Образцовый коллектив «Надежда» из Зарайска выступит на гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках». Он пройдет в Ивантеевке 14 сентября.

На втором Московском областном фестивале «Город танцует в парках» выступят 39 финалистов из 37 городских округов, а также один коллектив-победитель конкурса зрительских симпатий. Члены жюри выберут лучших танцоров. В его состав вошли заслуженный артист России, хореограф, художественный руководитель фестиваля Егор Дружинин, хореограф, танцовщик, основатель школы танцев «Это» Александр Могилев, хореограф Island-Dance, лидер стиля локинг в России Владимир Гудым и победительница проекта «Танцы со звездами» актриса Елена Подкаминская.

Для участников выступят участники телешоу «Танцы», «Новые танцы» на ТНТ и хедлайнер фестиваля.

Зарайский хореографический коллектив «Надежда» также поборется за победу. Гала-концерт начнется в 15:00. Подробную информацию можно узнать на сайте фестиваля.

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