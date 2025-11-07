Коллектив из Зарайска стал лауреатом танцевального фестиваля

Образцовая хореографическая студия «Надежда» из Зарайска вернулась домой с дипломом лауреата II Фестиваля народной художественной культуры «Хоровод буквиц». Эта победа стала уже второй подряд для коллектива.

«Масштабное культурное событие проходило в стенах Московского концертного зала Российского государственного университета имени Косыгина. Здесь, на одной из главных столичных сцен, собрались самые яркие и талантливые коллективы со всей страны, чтобы продемонстрировать все грани многовекового искусства народного танца», — сообщили организаторы.

Студия «Надежда» представила на суд жюри и публики номер —девичий перепляс «Луневские тараторки». Участницы продемонстрировали не только владение элементами народного танца, но и способность передать эмоциональную глубину и характер композиции. Среди множества ансамблей номер студии «Надежда» был особо отмечен экспертами за свою уникальную самобытность и артистизм.