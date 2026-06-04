Коллектив из Воскресенска стал лауреатом всероссийского фестиваля танца

Хореографический коллектив «Ювента» из Дворца культуры «Химик» вернулся с наградами из Коломны, где проходил Всероссийский фестиваль современного и эстрадного танца G5. Воскресенцы продолжают покорять конкурсные площадки, показывая высокий уровень исполнительского мастерства.

Младшая, средняя и старшая группы коллектива стали лауреатами первой степени. Награды они получили в номинациях «Современный танец» и «Танцевальное шоу».

В номинации «Соло» высоких результатов добились сразу несколько воспитанников «Ювенты». Алина Сим, Аиша Коренникова и Виктория Силина стали лауреатами первой степени. Полина Попкова, Александр Артемов, Вера Ермакова и Елизавета Богачук получили звание лауреатов второй степени.

Администрация Воскресенска поздравляет юных танцоров, а также их наставников — Александру Курченкову и Кристину Симанженкову — с высокими достижениями.