Коллектив из Воскресенска получил награды на международном фестивале

Ансамбль народного танца «Сувенир» из дворца культуры «Химик» принял участие в конкурсе «Танец. Культура. Традиция» в Туле. Юные танцоры стали лауреатами первой и второй степеней.

Конкурс завершился 31 мая. В состав жюри вошли солисты государственных ансамблей народного танца, а председателем был заслуженный артист России, солист ансамбля имени Моисеева Рамиль Мехдиев. Воскресенцы были самыми младшими участниками, но покорили судей артистизмом и ярким исполнением.

Артисты «Сувенира» получили дипломы лауреатов первой степени за танцы «Подарю ленту», польку «Сяккиярви» и русский игровой танец «Тили-тесто, жених и невеста», а также лауреатов второй степени — за танец «Кукарача». Коллективу вручили специальный диплом за воспитание через искусство танца — это признание не только артистических, но и педагогических заслуг.

Благодарности вручили руководителям ансамбля: заслуженному работнику культуры Российской Федерации Марии Тышецкой и Марии Великоредчаниной. Коллектив формирует эстетический вкус, прививает любовь к родной культуре и воспитывает чувство прекрасного в подрастающем поколении.​​