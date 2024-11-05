Коллектив из Серпухова стал лауреатом танцевального фестиваля в Туле

Танцевальный коллектив «Сильфида» из Серпухова принял участие в грандиозном фестивале «Вне рамок», который состоялся на сцене Дворца культуры АК «Туламашзавод». Это масштабное событие собрало сильнейшие коллективы из различных городов.

Жюри фестиваля состояло из признанных мастеров хореографии: Елены Барткайтис, Ольги Лабовкиной, Ивана Сачкова и Антона Скрынникова. Их профессионализм и опыт сделали оценку выступлений особенно значимой для участников.

Творческие номера студии «Сильфида» были высоко оценены и удостоены множества наград. Специальный приз жюри получил номер «Выше гор», который также стал лауреатом I степени наряду с номерами «Дэви», «31 октября», «Истинная Я», «Носки по-людски», «Запахло жареным», «Матч», «Счастье в малом» и «История игрушки».

Лауреатами II степени стали номера «Пойду ль я», «Миссия не выполнима», «Творческие терзания», «Кто ищет, тот всегда найдет» и «Путешествие». Номер «Последний» был отмечен как лауреат III степени. Дипломантами I степени стали номера «Стрекозы» и «Внутренний инсайт».

Благодаря усердной работе и таланту участников, коллектив «Сильфида» достиг впечатляющих результатов на этом престижном конкурсе. Фестиваль укрепил уверенность танцоров в том, что впереди их ждет множество творческих побед и ярких достижений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».