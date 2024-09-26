Коллектив из Серпухова получил Гран-при конкурса «Хранимые веками — 2024»

На одной из лучших концертных площадок страны свое мастерство продемонстрировали Союз Шадровых, образцовый детский коллектив Московской области, творческий альянс «Мой мир» из образовательного комплекса «Пущино». Артисты не только выступили на сцене, но и погрузились в атмосферу закулисной жизни, познакомившись с профессионалами индустрии.

Особое признание получил Союз Шадровых из Пущина, который был удостоен Гран-при за исполнение песни «Матушка Ягиня». Они также вошли в число победителей в номинации «Современная авторская песня о России» в категории «Семейный коллектив», что стало значительным достижением для коллектива.

Гала-концерт, состоявшийся в Московском государственном театре эстрады, объединил ведущих артистов страны, таких как Лев Лещенко, Александр Буйнов, Владимир Девятов, Александр Добронравов и Марина Девятова, а также лучшие хореографические коллективы России. Это мероприятие стало настоящим праздником искусства и таланта.

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