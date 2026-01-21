Коллектив из Серпухова победил на фестивале в Великом Устюге

В Великом Устюге прошел 72-й Международный фестиваль-конкурс «Время Чудес», в котором приняли участие более 180 школьников из семи городов России. Серпуховский образцовый хореографический коллектив «ВерОника» стал обладателем Гран-при.

Коллектив показал высокий уровень подготовки и завоевал главную награду фестиваля. Победа дала «ВерОнике» право стать номинантом Международной премии детского и молодежного творчества ARTIS-2026, которая состоится в декабре в Санкт-Петербурге.

Помимо конкурсной программы, участники посетили экскурсии по Великому Устюгу, познакомились с историей и культурой города, побывали в музеях и на знаковых площадках. По словам организаторов, поездка стала для ребят не только творческим испытанием, но и важным этапом личностного роста и расширения кругозора.

«Гордость за детей и педагогов становится мощным стимулом для новых достижений и вдохновения на творческом пути», — отметила заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева.