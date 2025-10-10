Коллектив из Серебряных Прудов представит округ в конкурсе «Таланты Подмосковья»

Вокальный ансамбль «Форте» и юный художник Глеб Таранов прошли отборочные этапы и вышли в финал регионального конкурса «Таланты Подмосковья». Благодаря своему мастерству и артистизму, они смогли покорить сердца профессионального жюри и получили возможность продемонстрировать свои способности на большой сцене.

Пройдя конкурсный отбор, вокальный коллектив «Форте» вошел в число лучших в номинации «Вокал» и получил путевку на гала-концерт, который состоится 18 октября в Дмитрове.

Конкурсная программа «Талантов Подмосковья» не ограничилась лишь выступлениями участников. Организаторы предусмотрели насыщенную образовательную программу для всех финалистов. После завершения конкурсной части для юных талантов были организованы мастер-классы, направленные на развитие их творческого потенциала и повышение профессионального мастерства. Участники конкурса получили возможность расширить свои знания и навыки на занятиях по созданию оригинальных коллажей из вторичных материалов. Кроме того, участники мастер-классов разобрали типичные ошибки, допускаемые при работе с голосом и при создании сценического образа.