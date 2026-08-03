Коллектив из Раменского округа получил награды на международном фестивале

Народный хор «Русская песня» из дворца культуры «Победа» стал участником фестиваля-конкурса «Радуга над Витебском». Мероприятие проходило в рамках XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар».

Поездка в Белоруссию стала для вокалистов первым выходом на масштабную сцену. Мероприятие прошло 30 июля и объединило свыше 300 музыкантов из Белоруссии, России, Германии и стран Прибалтики. Артисты из поселка Удельная произвели сильное впечатление на присутствующих благодаря проникновенному вокалу и богатому многоголосию.

Высокую оценку профессионального судейства участники подкрепили двумя высшими наградами. За два дня напряженных состязаний раменские музыканты получили дипломы лауреата первой степени.

Участники коллектива выразили искреннюю благодарность родному дворцу культуры «Победа» за постоянную поддержку и возможность с гордостью представлять округ и Подмосковье на международной арене.