Коллектив из Пушкино стал финалистом молодежного театрального фестиваля

В деревне Демихово Орехово-Зуевского городского округа прошел второй отборочный этап Молодежного театрального фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского». Коллектив «Грим» из Пушкино стал одним из первых финалистов конкурса.

Еще одним финалистом признали кинотеатральную студию Ольги Чуваевой из Коломны.

Фестиваль «Пушкино театральное. Наследники Станиславского» объединил около 450 участников. Свои работы представили восемь театров из четырех регионов России: «Коляда» из Шатуры, «Творческая мастерская Росток» из Павловского Посада, кинотеатральная студия Ольги Чуваевой из Коломны и театральный коллектив «Грим» из Пушкино.

Для участников организовали акселератор, на котором сотрудники Пушкинского музыкально-драматического театра выступили в качестве экспертов. Ведущий солист Антон Майер провел для конкурсантов занятие по сценическому движению. Молодые актеры научились снимать внутренние зажимы и свободно чувствовать себя на сцене. Заслуженный работник культуры Московской области, художественный руководитель Пушкинского музыкально-драматического театра Борис Урецкий рассказал руководителям театров о видах грантовой поддержки.

Помимо этого, актеры Пушкинского музыкально-драматического театра представили собравшимся оперетту «Севастопольский вальс».

В ближайшее время завершающие отборочные туры пройдут в Пушкино и в Наро-Фоминске. Финальный этап проведут в ноябре 2025 года в Пушкино.