Коллектив из Подольска победил на всероссийском фестивале циркового искусства

В городском округе Пушкинский состоялся I Всероссийский фестиваль циркового искусства «С ног на голову». Выступление участниц Образцового циркового коллектива «Браво» Дворца культуры «Октябрь» Алены и Ани Мерзляковых из Подольска отметили дипломом первой степени.

В Доме культуры «Современник» в поселке Лесные Поляны городского округа Пушкинский собрались юные циркачи из Калуги, Сергиева-Посада, Москвы, Королева, Пушкино, Орла и других городов России. Всего на фестивале представили 72 номера. Участники выступали в разных жанрах: воздушная гимнастика, эквилибр, акробатика, жонглирование, дрессура.

Воспитанницы Образцового циркового коллектива «Браво» Алена и Аня Мерзляковы из Подольска показали воздушный номер на петлях «Отражение». Жюри удостоило юных артисток диплома первой степени.

«Для девочек это был первый конкурс, и они очень старались справиться с волнением и исполнением сложных трюков», — сказала руководитель коллектива «Браво» Людмила Василенко.