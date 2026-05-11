Коллектив из Павловского Посада стал призером международного конкурса танцев

Коллектив эстрадного танца «Феерия» из Большедворского Дома культуры Павлово-Посадского округа выступил 8 мая на международном хореографическом конкурсе-фестивале GRAND DANCE FESTIVAL в Москве. Конкурс проходил в концертном зале «Измайлово».

В конкурсе приняли участие хореографические коллективы и отдельные исполнители из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Средняя группа коллектива стала лауреатом третьей степени, старшая группа завоевала второе и третье места.

«От всей души поздравляем каждую участницу коллектива и руководителя Ирину Ирвачеву! Ваш талант, упорство и безграничная преданность искусству танца вновь покорили сердца зрителей и жюри. Пусть эти награды станут очередной ступенькой к новым свершениям. Желаем вам неиссякаемого творческого вдохновения, ярких и незабываемых выступлений, нескончаемых оваций и новых, блестящих побед на самых престижных площадках! Так держать!», — отметило руководство Дома культуры «Большедворский».