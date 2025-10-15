Коллектив из Луховиц завоевал награды на творческом конкурсе

В Санкт-Петербурге завершился семнадцатый Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Петровский парадиз».

Среди участников, представлявших различные жанры искусства, отличился ансамбль лирической песни «Луховичанка». Под руководством Елены Киняевой в этом коллективе выступают сразу три сотрудника Луховицкого авиационного завода имени Воронина — Сергей Чижов, Алина Климанова и Ирина Гордеева, совмещающие работу на производстве с творческой деятельностью. Конкурс «Петровский парадиз» предъявлял строгие требования к уровню подготовки и исполнительскому мастерству участников.

Представители коллектива, Марина Александрова и Елена Киняева, стали лауреатами первой степени в номинации «Вокальное искусство». Солист ансамбля Сергей Чижов удостоен высшей награды — Гран-при в своей категории. Но самой главной наградой для ансамбля «Луховичанка» стало Гран-при в номинации «Вокальные ансамбли».

В пресс-службе авиазавода отметили, что завоевание двух высших наград на международном конкурсе — это не просто успех, а признание профессионального и творческого уровня коллектива.