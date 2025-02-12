Коллектив из Лосино-Петровского победил на областном турнире по бальным танцам

Воспитанники коллектива бального танца «Звездный горизонт» из Дома культуры «Октябрь» городского округа Лосино-Петровский победили на соревнованиях по спортивно-бальным танцам «Большой кубок „Динамо“» и «Звезды Подмосковья». Организовали турнир чемпионы СССР, чемпионы России и педагоги танцев высшей категории.
Городской округ Лосино-Петровский на соревнованиях по спортивно-бальным танцам в Москве представил коллектив «Звездный горизонт» под руководством Игоря Гончара. За звание лучших в столицу съехались участники со всей Московской области и даже некоторых уголков России.
Мария Кузуб и Виктория Аликина из Лосино-Петровского получили дипломы лауреатов I степени в категории «Соло N-6 юниоры 2+1». Софию Пименову удостоили диплома лауреата I степени в категории «Соло N-3 дети. Кубок Walyz».
«Все танцоры были очень сильные. И первые места нам дались непросто. В итоге ребята остались недовольными. Были недочеты, но они были видны только нам. Рад, что жюри оценило нас настолько высоко», — поделился руководитель кол-ва Игорь Гончар.
Глав недружественных стран не пригласят на 80-ю годовщину Победы
СМИ сообщили о раке у Олега Меньшикова. Агент актера назвала эти сообщения бредом
Москвичам пообещали по-февральски холодную погоду
Горная порода обрушилась в шахте «Уралкалия» в Соликамске
Жертвами крупного пожара в Яхроме стали двое мужчин и женщина
Саратовский вице-губернатор Пивоваров ушел в отставку. Этот пост он занимал почти 9 лет
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте