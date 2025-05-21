Коллектив из Каширы прошел в финал проекта «Город танцует в парках»
Отборочный этап фестиваля современного танца состоялся в городском округе. Десять танцевальных коллективов из Каширы и соседнего Ступина состязались в танцевальном искусстве.
Участницы танцевальной студии Art of Black однажды уже побеждали в отборочном этапе проекта хореографа Егора Дружинина, но в этом году на суд жюри представили обновленный состав и новый номер.
«Помимо полезных советов от звездного жюри, мы получаем бесценный опыт и возможность выступить на одной сцене с другими сильными коллективами. Познакомится, пообщаться и, возможно, стать частью команды Егора Дружинина», — поделились девушки.
Праздник танца не смог испортить даже проливной дождь. «Иногда дождь лучше, чем солнце, потому что когда солнце нещадно светит, сцена становится такой горячей, что босиком на нее просто не выйти. Но у нас в любом случае сегодня была горячая сцена, потому что были интересные номера, ребята с чувством танцевали, с огоньком», — отметил руководитель проекта «Город танцует в парках» Егор Дружинин.
Победителями отборочного этапа фестиваля «Город танцует в парках» были выбраны сразу два коллектива: Театр танца «Те самые» из Каширы и студия «Вегас» из Ступина. Ребята примут участие в грандиозном гала-концерте проекта, который пройдет в сентябре.
По сложившийся традиции завершили фестивальный день профессионалы. Перед каширскими зрителями выступили участники телепрограмм «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ и представители «Команды Егора Дружинина», показавшие топ-уровень хореографии в «КЕД концерте».