Коллектив из Каширы прошел в финал проекта «Город танцует в парках»

Отборочный этап фестиваля современного танца состоялся в городском округе. Десять танцевальных коллективов из Каширы и соседнего Ступина состязались в танцевальном искусстве.

Участницы танцевальной студии Art of Black однажды уже побеждали в отборочном этапе проекта хореографа Егора Дружинина, но в этом году на суд жюри представили обновленный состав и новый номер.

«Помимо полезных советов от звездного жюри, мы получаем бесценный опыт и возможность выступить на одной сцене с другими сильными коллективами. Познакомится, пообщаться и, возможно, стать частью команды Егора Дружинина», — поделились девушки.