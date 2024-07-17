Коллектив из Истры победил на международном конкурсе вокалистов

В творческом конкурсе приняли участие вокалисты со всей России: из Петербурга, Магадана, Кемерова, Белгорода, Оренбурга, Ставрополя, Республики Карелия и Сахалина.

Артисты из Истры смогли не только покорить зрителей, но и вернуться с наградой: Анастасия Мельник стала лауреатом I степени, Алена Капич — лауреат II степени, Софья Пуликова — лауреат III степени и Майя Гоппе — лауреат III степени. Вокальный коллектив MotiV с номером «Трава у дома» стал лауреатом III степени, а также с номером «Звезды континентов» лауреатом III степени среди возрастной категории шесть-восемь лет.

Коллективом руководит Анна Боева. Она является многократным лауреатом всероссийских и международных вокальных конкурсов. К примеру, всероссийского конкурса «Голос России», международного конкурса «Славянский путь» в Болгарии, международного конкурса Star’s planet. Также Анна — финалистка национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России».

Несмотря на то что коллектив существует всего три года, участницы уже показывают отличные результаты. Ранее они удостоились гран-при международного конкурса Art-vivat в номинации «Патриотическая песня».

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