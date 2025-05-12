Коллектив из Дмитрова стал лауреатом всероссийского хореографического фестиваля

Образцовый хореографический коллектив «Задумка» из Дмитровского муниципального округа добился значительных успехов на всероссийском фестивале-конкурсе «Матушка Россия». На первом этапе, который проходил в онлайн-формате, ансамбль получил звание лауреата I степени и вышел в очный финал соревнований.

Фестиваль, организованный Творческим центром Ангелины Шкарупиной «Броско» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Московской области, собрал сильнейшие танцевальные коллективы со всей страны. Финальный этап прошел на сцене Московского государственного академического театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. Там дмитровские танцоры вновь подтвердили своё мастерство, став лауреатами III степени с постановкой «Заплетись, плетень».

«Этот двойной успех — яркое подтверждение, что Дмитровский край богат талантами. Высокий уровень мастерства наших юных артистов — заслуга профессиональных наставников и художественных руководителей, которые вкладывают в воспитанников душу и мастерство», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Ансамбль «Задумка» под руководством Светланы Бычковой успешно работает с 2003 года. Вклад балетмейстера Ильи Цымбалова особенно ценен при создании конкурсных номеров. За годы существования коллектив воспитал множество талантливых исполнителей и неоднократно становился победителем всероссийских и международных соревнований. Сегодня в ансамбле занимаются дети и подростки от пяти до 18 лет.

Творческие достижения «Задумки» открывают новые возможности для развития хореографии в Дмитровском округе. Жители и гости города с нетерпением ждут новых постановок, которые будут радовать профессионализмом и ярким художественным исполнением.