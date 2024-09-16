Коллектив из Чехова стал дипломантом областного танцевального фестиваля

Танцоры из коллектива Hot dance community вышли в финал II-го областного танцевального фестиваля «Город танцует в парках». Они стали самыми юными участниками среди 39 команд-финалистов Московской области.

Фестиваль «Город танцует в парках» проводят при содействии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В Чехове в начале июня организовали отборочный тур II-го областного танцевального фестиваля «Город танцует в парках». По итогам соревнований коллектив Hot dance community попал в финал. Ребята оказались самыми юными участниками среди 39 коллективов Подмосковья, ставших финалистами.

На финальном концерте фестиваля зрители увидели выступление известных танцоров и музыкальных хедлайнеров. Оценки коллективам выставляли именитые судьи: актер и хореограф Егор Дружинин, а также танцор и режиссер-постановщик Игорь Рудник.

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