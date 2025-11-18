Коллектив из Балашихи завоевал два Гран-при на всероссийском конкурсе

Городской округ Балашиха стал площадкой для всероссийского конкурса «Поколение — Z. Москва 2025». Среди участников был и местный коллектив студии эстрадно-джазового вокала «Джем».

Гран-при в возрастной группе 11-12 лет завоевали Ева Янушка и Василиса Науменко из Балашихи. Василиса дополнительно стала лауреатом первой степени в номинации «Эстрадный вокал». Коллектив «Джем» также получил награды в разных номинациях.

Конкурс «Поколение — Z. Москва 2025» посвящен силе духа, патриотизму и единству поколений и объединил артистов, творческие коллективы и педагогов не только из России, но и стран СНГ, а также зарубежья. Участники демонстрировали талант, участвуя в номинациях по различным направлениям вокального искусства, включая эстрадный и джазовый вокал, а также показывая свои концертные номера и программы поддержки защитников Отечества через искусство.

Организаторы — творческое объединение «Звездный стиль» при поддержке Российской ассоциации музыкальных продюсеров и Министерства культуры России.