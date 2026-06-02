Коллектив хореографии из Воскресенска подвел творческие итоги сезона

Во дворце культуры «Химик» состоялось мероприятие «Премия Ювенты», на котором выступил хореографический коллектив «Ювента». Организаторами стали руководители ансамбля Александра Курченкова и Кристина Симанженкова.

Зрители в элегантных черно-белых нарядах создавали атмосферу стиля, подчеркивая значимость момента. Концертные номера сменяли друг друга, демонстрируя мастерство и талант участников. Каждый выход на сцену был наполнен энергией и эмоциями.

Юных артистов наградили в номинациях «Восходящая звезда», «Шелк и сталь», «Состояние, а не роль», отметив творческий рост, грацию и артистизм. Кульминацией вечера стало объявление победительницы в главной номинации «Танцор года» — лучшей признали Маргариту Беспалову.

Вечер подтвердил, что энергия и мастерство «Ювенты» способны вдохновлять и вести вперед. Администрация округа поздравила номинантов и победителей, пожелав им новых свершений.