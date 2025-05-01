Коллектив «Энтузиасты ритма» в Воскресенске отметил 10-летие
Коллектив «Энтузиасты ритма» Дворца культуры «Цементник» — лауреат областных фестивалей и конкурсов. Его участники подготовили концерт к 10-летию.
Среди первых участников — Галина Шеина. Она не побоялась реализовать мечту детства — танцевать на сцене.
«Я хочу сказать, что память стала лучше, движения стали увереннее и запоминать стали быстрее. Некоторые композиции вообще легко запоминаются. „Кукарача“ мы быстро выучили», — сказала участница коллектива «Энтузиасты ритма» ДК «Цементник» Галина Шеина.
Коллектив не раз становился лауреатом областных фестивалей и конкурсов. Во время празднования юбилея прозвучали благодарности от администрации округа и коллег по творчеству. Отдельно отметили основателя «Энтузиастов ритма» Никиту Гаврилова. По первой профессии он — спортивный тренер. Новую должность Никита Борисович получил в институте культуры в 57 лет, а учениками стали мама и ее подруга.
«Мама у меня пенсионер, поэтому я подумал, почему бы для мамы это не сделать. Вот так это и зародилось. Моя мама закончила в 81 год заниматься у нас», — сказал руководитель коллектива «Энтузиасты ритма» Никита Гаврилов.
В коллективе нет возрастных ограничений. Сюда приходят те, кто вышел на пенсию. У одного из зрителей на сцене выступает прабабушка.
«Она у нас такая активная. Поэтому, когда работу пришлось оставить, уйти на пенсию, не смогла сидеть на месте и записалась в танцевальную студию. Мы стараемся посещать все ее концерты. Очень рады за нее, всегда ее поддерживаем», — рассказал зритель.
Коллектив стал большой семьей за 10 лет. Своим зарядом бодрости они дарят зрителям хорошее настроение и напоминают, что начинать никогда не поздно.