Коллектив «Энтузиасты ритма» в Воскресенске отметил 10-летие

Среди первых участников — Галина Шеина. Она не побоялась реализовать мечту детства — танцевать на сцене.

«Я хочу сказать, что память стала лучше, движения стали увереннее и запоминать стали быстрее. Некоторые композиции вообще легко запоминаются. „Кукарача“ мы быстро выучили», — сказала участница коллектива «Энтузиасты ритма» ДК «Цементник» Галина Шеина.

Коллектив не раз становился лауреатом областных фестивалей и конкурсов. Во время празднования юбилея прозвучали благодарности от администрации округа и коллег по творчеству. Отдельно отметили основателя «Энтузиастов ритма» Никиту Гаврилова. По первой профессии он — спортивный тренер. Новую должность Никита Борисович получил в институте культуры в 57 лет, а учениками стали мама и ее подруга.

«Мама у меня пенсионер, поэтому я подумал, почему бы для мамы это не сделать. Вот так это и зародилось. Моя мама закончила в 81 год заниматься у нас», — сказал руководитель коллектива «Энтузиасты ритма» Никита Гаврилов.