Коллектив Дома культуры из Серпухова стал призером международного творческого фестиваля

Два образцовых коллектива из Серпухова стали призерами VII Международного фестиваля‑конкурса «Карусель Земля» — «Град Мастеров — Подольск 2026». Студия эстрадного танца «Вертикаль» и детская студия современной хореографии «Клевер» Дворца культуры «Россия» завоевали в общей сложности пять наград на престижном творческом состязании.

Мероприятие проходило с 28 февраля по 1 марта в Подольске при поддержке Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» и Комитета по культуре и туризму администрации округа. Студия «Вертикаль» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Надежды Панкратовой и Юлии Беляевой привезла сразу четыре награды: лауреата II степени за номера «Во поле» и «Страхи прочь», а также лауреата III степени за постановки «Вдох и выдох, а между ними жизнь» и «Громче слов». Детская студия «Клевер» (руководитель Юлия Беляева, педагог Анна Уполовникова) стала лауреатом III степени с номером «Эмоциональные состояния».

Заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева поздравила артистов и их наставников: «Поздравляю Надежду Панкратову, Юлию Беляеву, Анну Уполовникову и всех участников студий „Вертикаль“ и „Клевер“. Вы достойно представили Серпухов на международном уровне — спасибо за талант, старание и преданность искусству».