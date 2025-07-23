Коллектив «Бурановские бабушки» выступит в Серпухове 25 июля

В парке имени Олега Степанова в Серпухове 25 июля пройдет долгожданный бесплатный концерт легендарного музыкального коллектива «Бурановские бабушки», известного широкой публике как финалисты международного конкурса «Евровидение-2012». Это яркое событие организовано в честь 25-летнего юбилея завода «Деловой Союз» при поддержке администрации Серпуховского городского округа.

Начало праздничного шоу запланировано на 18:30. Вход на мероприятие свободный, поэтому каждый желающий сможет прийти и насладиться выступлением знаменитых артисток на свежем воздухе. Концерт станет не только музыкальным подарком для жителей и гостей Серпухова, но и возможностью совместно отпраздновать важную дату — 25-летие успешной работы завода «Деловой Союз», который сыграл значимую роль в развитии промышленности и экономики региона.

Завод «Деловой Союз» — одно из ведущих предприятий Серпухова, успешно работающих в сфере производства и поставок промышленного оборудования и материалов. За 25 лет своего существования завод зарекомендовал себя как надежный партнер как на региональном, так и на федеральном уровне, внося значительный вклад в развитие промышленного потенциала региона и улучшение экономической ситуации.

Организаторы мероприятия призывают жителей округа и гостей города прийти всей семьей, чтобы провести этот вечер в атмосфере радости, музыки и единения. Парк имени Олега Степанова станет центром притяжения для всех, кто ценит качественную музыку, народные традиции и праздничное настроение.