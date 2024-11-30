Коллектив библиотеки в Чехове провел акцию помощи приюту для животных

Более 20 лет в Чехове работает приют для бездомных животных «Лохматая душа». В нем проживают свыше трех тысяч собак разных возрастов и пород. Вызвались помочь сотрудники библиотеки.

Сотрудники библиотеки в Чехове провели благотворительную акцию по сбору кормов и вещей для пушистых обитателей.

В приюте рассказали, что часто животных подбрасывают под ворота или в общественных местах, где много людей, в надежде, что кто-то не пройдет мимо.

«Куда бы не поехали, мы постоянно нарываемся на коробки с новорожденными. Вот самое страшное, что выбрасывают малышей под магазинами, на обочинах, в лесу», — поделилась директор приюта Валентина Силич.

В учреждении уточнили, что не все люди задумываются о большой ответственности. Некоторые отказываются даже от породистых питомцев. Например, в приюте живут шпиц, хаски и алабаи.