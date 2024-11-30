Коллектив библиотеки в Чехове провел акцию помощи приюту для животных
Более 20 лет в Чехове работает приют для бездомных животных «Лохматая душа». В нем проживают свыше трех тысяч собак разных возрастов и пород. Вызвались помочь сотрудники библиотеки.
Сотрудники библиотеки в Чехове провели благотворительную акцию по сбору кормов и вещей для пушистых обитателей.
В приюте рассказали, что часто животных подбрасывают под ворота или в общественных местах, где много людей, в надежде, что кто-то не пройдет мимо.
«Куда бы не поехали, мы постоянно нарываемся на коробки с новорожденными. Вот самое страшное, что выбрасывают малышей под магазинами, на обочинах, в лесу», — поделилась директор приюта Валентина Силич.
В учреждении уточнили, что не все люди задумываются о большой ответственности. Некоторые отказываются даже от породистых питомцев. Например, в приюте живут шпиц, хаски и алабаи.
Приюту помогают школьники, читатели библиотеки и неравнодушные жители Чехова. Волонтеры устраивают ярмарки на губернском рынке. Среди таких — Екатерина Бушева. Она приехала за одним щенком, но не смогла оставить остальных.
«В первый раз я приехала в приют сюда четыре года назад, я взяла собаку. И задумалась о том, как я могу помочь другим животным, которые живут здесь в приюте. Спустя год я закончила специальные курсы. Я приезжаю сюда около двух лет в качестве грумера, помогаю вычесывать собак», — сказала Екатерина.
Работники приюта радуются каждый раз, когда находят хозяев для собак.
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