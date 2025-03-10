Колледжи в Зарайске и Егорьевске вошли в первую лигу мониторинга СПО Минобрнауки

В рейтинге участвовали более 3700 колледжей и техникумов со всей страны. В первую лигу вошли 792 учебных заведения, вместе с зарайским и егорьевским филиалами колледжей. Мониторинг проводило Минобрнауки.

«Среди критериев оценки было количество студентов, качество подготовки выпускников, инфраструктура, финансово-экономическая деятельность, кадровый состав, а также инклюзивное образование», — рассказывает директор зарайского педагогического колледжа Галина Городничева.

В зависимости от полученного индекса учебные заведения распределили по пяти лигам. В первую лигу вошли 792 учебных заведения, набравшие индекс J от 26 до 39. Среди них оказались зарайский педагогический колледж с оценкой J30 и егорьевский колледж педагогики и искусства с показателем J28.

Кроме того, зарайский педагогический колледж занял четвертое место среди 24 педагогических колледжей ЦФО.