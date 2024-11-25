Колледжи Подмосковья, Москвы и Приморья подписали соглашение сотрудничества

Межрегиональная трехсторонняя встреча прошла в Подольском колледже имени Никулина. Участники из Москвы, Московской области и Приморского края обсудили вопросы обучения в учреждениях среднего профессионального образования.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, итогом встречи стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничества между образовательными учреждениями.

«Мы сделали очень важный стратегический шаг для развития профессионального образования в Российской Федерации. Каждый из нас понимает, что на базе наших образовательных организаций растут и обучаются будущие специалисты для различных отраслей экономики страны, и мы уверены, что они должны быть настоящими профессионалами в своем деле», — отметил директор Подольского колледжа имени Никулина Андрей Гридюшко.