Колледжи Подмосковья, Москвы и Приморья подписали соглашение сотрудничества

Межрегиональная трехсторонняя встреча прошла в Подольском колледже имени Никулина. Участники из Москвы, Московской области и Приморского края обсудили вопросы обучения в учреждениях среднего профессионального образования.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, итогом встречи стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничества между образовательными учреждениями.
«Мы сделали очень важный стратегический шаг для развития профессионального образования в Российской Федерации. Каждый из нас понимает, что на базе наших образовательных организаций растут и обучаются будущие специалисты для различных отраслей экономики страны, и мы уверены, что они должны быть настоящими профессионалами в своем деле», — отметил директор Подольского колледжа имени Никулина Андрей Гридюшко.
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