Колледжи Химок вошли в число лидеров по трудоустройству

Два учебных заведения Химок заняли призовые позиции в общероссийском рейтинге Минтруда России. Оценка проводилась по уровню трудоустройства выпускников и их средним зарплатам через два года после окончания обучения.

Минтруд России опубликовал результаты исследования, в котором сравнивались колледжи и техникумы страны. В основу рейтинга легли данные о доле выпускников, нашедших работу, а также об их доходах спустя два года после выпуска.

Училище олимпийского резерва № 3 заняло второе место в направлении «Физическая культура и спорт» среди образовательных организаций с большим числом выпускников. Филиал Московского авиационного института по направлению «Ракетно-космическая техника» вошел в тройку лучших в сфере машиностроения.

Результаты показывают, что система среднего профессионального образования в Химках ориентирована на практику. Студенты получают навыки, которые востребованы на рынке труда, и проходят стажировки на профильных предприятиях.

«Колледжи сегодня играют важную роль в развитии экономики. В Химках это подтверждается конкретными результатами — выпускники быстро находят работу и строят карьеру», — отметил депутат Евгений Иноземцев.

По данным региона, уровень трудоустройства выпускников в Московской области превышает 90 процентов. Власти продолжают развивать сеть колледжей и техникумов, обновляют оборудование и внедряют современные образовательные программы.