Колледж в Реутове и «Мособлэнерго» наладят сотрудничество для подготовки кадров

В Реутове состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между компанией «Мособлэнерго» и Подмосковным колледжем «Энергия». Цель партнерства — развитие системы подготовки квалифицированных рабочих кадров для энергетической отрасли региона.

От компании «Мособлэнерго» в церемонии приняли участие руководитель управления по работе с персоналом Екатерина Асинович, директор Павлово-Посадского филиала Александр Шинкаренко и начальник отдела кадров филиала Виктория Липатова.

Соглашение предусматривает взаимодействие между колледжем и энергетической компанией. Стороны организуют целевое обучение по направлению «Электроэнергетика» для будущих электромонтажников, прохождение студентами практики на производственных объектах «Мособлэнерго» и последующее трудоустройство лучших выпускников.

Кроме того, запланированы встречи с родителями студентов и абитуриентов, экскурсии на предприятия, дни открытых дверей, консультации по оснащению учебных лабораторий и участие студентов колледжа в конкурсах профессионального мастерства на учебном полигоне компании в Ликино-Дулеве.