Колледж в Протвине получил пожарный автомобиль для обучения студентов

10 июня в Протвино на базе Специальной пожарно-спасательной части № 121 прошла передача пожарного автомобиля Губернскому колледжу. Техника будет использоваться в подготовке студентов направления «Защита в чрезвычайных ситуациях».

Пожарный автомобиль колледжу передало Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 88 МЧС России. Машина станет учебной базой для будущих спасателей и позволит отрабатывать навыки работы с реальным оборудованием.

Студенты будут изучать устройство спецтехники, выполнять нормативы по развертыванию, осваивать управление пожарным оборудованием и отрабатывать действия при тушении возгораний. Обучение будет проходить в условиях, максимально приближенных к реальной работе спасательных подразделений.

Акт передачи подписали начальник Специального управления ФПС № 88 Роберт Рыбаков и директор Губернского колледжа, Народный учитель России Александр Лысиков. Руководители подчеркнули значение практической подготовки для будущих специалистов.

«Работа спасателя требует не только отваги, но и уверенного владения техникой и оборудованием», — сказал Роберт Рыбаков.

За вклад в развитие учебной базы благодарственные письма получили Роберт Рыбаков и начальник части № 121 Сергей Милаков. Личному составу подразделения передали чайный сервиз как знак признательности за службу и поддержку колледжа.

Передача техники усилила практическую подготовку студентов и расширила возможности обучения в профильном направлении.