Колледж в Лыткарине отметил 85-летие
В Лыткаринском колледже — филиале «Политеха» — отметили 85-летие со дня основания образовательного учреждения. Помимо технических профессий, здесь готовят квалифицированных специалистов в банковском деле, сферах дизайна, правоохранительной деятельности, а также поварской отрасли.
Количество обучающихся растет с каждым годом. Большую часть мест предоставляют на бюджетной основе. Уникальность обучения — это гарантированная возможность дальнейшего трудоустройства в Лыткарине. Студенты проходят стажировку на крупных заводах и получают вакантные предложения.
Колледж расположен в двух зданиях и имеет собственное общежитие. За время существования в образовательном учреждении подготовили более 40 тысяч специалистов.
«Самое пристальное внимание мы уделяем средне-профессиональному образованию. На протяжении 85 лет эту почетную миссию несет наш Лыткаринский колледж. Несмотря на разные перипетии, всегда колледж остается на достойном уровне», — сказал Евгений Забойкин, заместитель главы городского округа Лыткарино.
Сегодня колледж в Лыткарине — современное учреждение с качественной материально-технической базой. Широкий круг программ подготовки дает возможность подрастающему поколению успешно осваивать образовательные программы.