Колледж в Лыткарине отметил 85-летие

В Лыткаринском колледже — филиале «Политеха» — отметили 85-летие со дня основания образовательного учреждения. Помимо технических профессий, здесь готовят квалифицированных специалистов в банковском деле, сферах дизайна, правоохранительной деятельности, а также поварской отрасли.

Количество обучающихся растет с каждым годом. Большую часть мест предоставляют на бюджетной основе. Уникальность обучения — это гарантированная возможность дальнейшего трудоустройства в Лыткарине. Студенты проходят стажировку на крупных заводах и получают вакантные предложения.

Колледж расположен в двух зданиях и имеет собственное общежитие. За время существования в образовательном учреждении подготовили более 40 тысяч специалистов.

«Самое пристальное внимание мы уделяем средне-профессиональному образованию. На протяжении 85 лет эту почетную миссию несет наш Лыткаринский колледж. Несмотря на разные перипетии, всегда колледж остается на достойном уровне», — сказал Евгений Забойкин, заместитель главы городского округа Лыткарино.