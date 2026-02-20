Колледж в Лобне и «Молодая гвардия» заключили партнерское соглашение

В лобненском отделении колледжа «Подмосковье» подписали договор о партнерстве с «Молодой Гвардией Единой России». На мероприятии присутствовали активисты студсовета и участник СВО Алексей Фофанов.

Соглашение открывает для студентов новые возможности: участие в крупных общественных проектах, доступ к площадкам для самореализации и поддержку молодежных инициатив. Партнерство направлено на укрепление связей между образовательной сферой и общественными движениями.

Особым гостем мероприятия стал участник специальной военной операции Алексей Фофанов. Его присутствие подчеркнуло важность патриотического воспитания молодежи.

Учебный корпус колледжа «Подмосковье» в Лобне находится на улице Первая, дом 3. Здесь готовят специалистов в сфере строительства, промышленного оборудования, транспорта, а также поваров и кондитеров.