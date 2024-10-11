Колледж в Красногорске стал призером конкурса по проектному обучению детей

Колледж в Красногорске стал призером Всероссийского конкурса лучших практик проектного обучения среди образовательных организаций среднего профессионального образования. Экспертный совет оценил программу преподавателя Волоколамского филиала в номинации «Развитие молодежного предпринимательства».
Преподаватель специальных дисциплин Волоколамского филиала Красногорского колледжа Борис Фокин помог студентам развить предпринимательские навыки с помощью собственных методик и разработок. За это учебное заведение вошло в число призеров всероссийского конкурса.
Экспертный совет просмотрел 188 работ из 64 регионов России. Цель всероссийского конкурса — совершенствование механизмов внедрения проектного обучения в практику образовательных организаций.