Колледж в Красногорске и «Молодая гвардия» подписали соглашение о сотрудничестве

Руководство Московского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» подписало соглашение о сотрудничестве с Красногорским колледжем. Церемония прошла на площадке профессионального образовательного учреждения. Стороны будут развивать молодежную политику и инициативы в военно-патриотической сфере, а также проводить круглые столы, форумы и конференции.

Муниципальный депутат, руководитель местного отделения МОРО ВОО «Молодая гвардия» Никита Махнач отметил, что многие активисты являются студентами Красногорского колледжа.

«Предметом соглашения является сотрудничество между „Молодой гвардией“ и колледжем в разных инициативах. В их числе — развитие молодежной политики на территории колледжа, совместных мероприятий, патриотическое воспитание, спортивное и образовательное направления, обмен опытом», — рассказал о перспективах плодотворной совместной деятельности Никита Махнач.

Первокурсникам рассказали о «Молодой гвардии». Отделение помогает участникам СВО: участники плетут маскировочные сети, собирают грузы, помогают семьям бойцов.

Директор Красногорского колледжа Сергей Демин отметил, что «Молодая гвардия» позволяет реализовывать себя, демонстрировать свои возможности и таланты.

Подобное соглашение о сотрудничестве руководство «Молодой гвардии» планирует подписать с образовательными учреждениями в Красногорске и открыть в них первичные отделения.