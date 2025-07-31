Колледж в Балашихе объявил о начале приемной кампании

Колледж «Энергия» в Балашихе сообщает о начале работы приемной комиссии на 2025-2026 учебный год. Документы в образовательное учреждение можно подать до 15 августа.

Абитуриенты могут обратиться в приемную комиссию или посетить официальный сайт образовательного колледжа для получения более подробной информации о направлениях подготовки и условиях поступления.

В колледже «Энергия» студенты получают знания и навыки в таких областях, как фармацевтика, медицина, техника, юриспруденция, экономика и творческие специальности. Это разнообразие программ подготовки обеспечивает возможность каждому выбрать наиболее интересное и перспективное направление.

Квалифицированные педагоги колледжа, обладающие богатым опытом и высоким уровнем профессионализма, готовы делиться своими знаниями и поддерживать студентов на протяжении всего периода обучения. Ребята не только осваивают теоретические знания, но и активно участвуют в научной деятельности, конкурсах и конференциях, что способствует их личностному и профессиональному развитию.