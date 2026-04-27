Колледж предлагает современное образование по множеству направлений

В колледже, который объединяет девять филиалов, обучается около пяти тысяч студентов. Здесь можно получить профессию по одному из 62 направлений, включая специальности в области газового хозяйства, строительства, энергетики, логистики и информационных технологий.

Колледж активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». Студенты с третьего курса получают дуальное образование: они одновременно учатся и работают. Для этого совместно с АО «Мособлэнерго» был создан учебный полигон и восемь рабочих зон, которые максимально приближены к условиям на предприятиях-партнерах, таких как «Мособлэнерго», «Мособлгаз», «Майский чай» и другие.

Благодаря такой подготовке, около 60–70% выпускников колледжа находят работу по специальности. Многие студенты начинают работать еще во время учебы, проходя практику на предприятиях. Кроме того, работодатели участвуют в разработке учебных программ.

С этого года для поступления в колледж достаточно сдать всего два обязательных экзамена. Студенты имеют право претендовать на дополнительную стипендию от предприятия и на дальнейшее трудоустройство по специальности.