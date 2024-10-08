Колледж «Подмосковье» занял 2-е место на спартакиаде студенческих отрядов

Студенты колледжа «Подмосковье» заняли второе место на региональной спартакиаде. Они показали высокие результаты на соревнованиях по смешанному волейболу.

В четвертой спартакиаде студенческих отрядов Московской области приняли участие свыше 100 человек. Колледж «Подмосковье» представили Андрей Селехов, Никита Ремизов, Егор Черво, Андрей Швец, Марк Карапческий, Елизавета Здобнова, Диана Ярош и Екатерина Дарвина. Они выступили на соревнованиях по волейболу и заняли второе место.

«Мы показали отличную сыгранность, было приятно видеть, как ребята поддерживали друг друга на каждом этапе игры. Это отличный опыт, который вдохновляет на новые победы», — поделился впечатлениями капитан команды Андрей Селехов.

Студенты добавили, что такие мероприятия помогают популяризировать здоровый образ жизни и выявить талантливых спортсменов.

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