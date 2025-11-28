Колледж «Подмосковье» в Химках капитально отремонтируют в 2026 году

Колледж «Подмосковье» в Химках капитально отремонтируют. Работы планируют завершить в 2026 году.

На объекте уже выполнили около 70% от всех запланированных работ. Сейчас там ведут чистовую отделку помещений и благоустраивают территорию.

Площадь здания на Юбилейном проспекте составляет 4,3 тысячи квадратных метров.

В ходе работ в колледже восстановят фасад, обустроят входную группу, обновят коммуникации, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Пищеблок модернизируют, а в кабинетах установят современную мебель и технику.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» за счет регионального бюджета.