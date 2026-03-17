Колледж «Подмосковье» укрепляет связи с «Мособлгазом»

Колледж «Подмосковье» расширяет сотрудничество с «Мособлгазом», одним из ключевых предприятий топливно-энергетического сектора Московской области. По информации пресс-службы Министерства образования региона, это партнерство открывает перед студентами новые возможности для прохождения практики.

«Мособлгаз» предлагает обучающимся колледжа ценный опыт работы в газовой отрасли. Студенты могут познакомиться с реальным производственным процессом, перенимая знания от опытных специалистов. Успешная практика становится ступенью к трудоустройству, и компания заинтересована в квалифицированных выпускниках колледжа.

Особое внимание уделяется профессии сварщика ручной и частично механизированной сварки, которая пользуется спросом на рынке труда и соответствует требованиям крупных компаний.

В колледже подчеркивают, что сотрудничество с «Мособлгазом» создает мост между теорией и практикой, обеспечивая студентам уверенность в востребованности своей профессии и оценке полученных навыков.