Колледж «Подмосковье» провел занятия по профилактике выгорания педагогов

С 9 по 13 апреля колледж «Подмосковье» организовал серию мероприятий по профилактике психоэмоционального выгорания среди педагогов. Занятия были посвящены теме тайм-менеджмента, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В ходе обучения педагоги изучали методы расстановки приоритетов, создания личного расписания и постановки реалистичных целей. Они также узнали о важности учета индивидуальных особенностей, таких как тип темперамента и хронотип, и о том, как избегать многозадачности и развивать навыки самоконтроля и мотивации.

Представители колледжа подчеркнули, что умение эффективно управлять временем помогает педагогам успевать выполнять важные задачи, сохраняя при этом хорошее самочувствие и возможность планировать свое профессиональное развитие. В современном образовательном процессе проблема управления временем становится особенно актуальной из-за насыщенного графика работы педагогов, включающего множество плановых и внеплановых мероприятий.