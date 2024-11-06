Колледж «Подмосковье» провел психологические тренинги для педагогов

Психологические тренинги для педагогов и руководителей учебных групп прошли во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье». Тема мероприятия — «Самореализация в творчестве как способ предотвращения эмоционального выгорания».

Цель встречи заключалась в развитии творческого потенциала педагогов, а также в осознании их креативности и возможностей самовыражения как средств профилактики эмоционального выгорания.

Участники обсудили влияние творческих задач на свое настроение, активность и общее самочувствие. В условиях постоянных изменений и высоких нагрузок педагоги сталкиваются с вызовами, требующими быстрой адаптации.

В ходе обсуждения говорили о том, как творчество способствует возникновению положительных эмоций и поддержанию равновесия, позволяя оставаться открытыми для нового и успешно переключаться между идеями, преодолевая привычные стереотипы.

Представители колледжа «Подмосковье» отметили, что мероприятие дало возможность продемонстрировать креативность и талант педагогов, которые способны черпать энергию и вдохновение из творческих задач. По их словам, подобные встречи помогают создавать условия для раскрытия индивидуальности и поддержания позитивного настроя в коллективе.