Колледж «Подмосковье» провел день открытых дверей для школьников с ОВЗ

Колледж «Подмосковье» провел день открытых дверей для школьником с ограниченными возможностями здоровья 12 и 13 февраля. Они смогли ознакомиться с разными профессиями и узнать больше о доступных программах обучения.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, учащиеся с шестого по 11-й классы из Клина, Солнечногорска, Лобни и Химок смогли узнать больше о профессиях, которые можно освоить в колледже. Ребята посетили мастер-классы, где смогли на практике ознакомиться с особенностями разных специальностей.

«В ходе мероприятия участники получили информацию о специальностях и профессиях, по которым проводится обучение, а также узнали о порядке поступления в колледж. Они также ознакомились с современными мастерскими и лабораториями, где им предстоит обучаться в будущем», — рассказали в министерстве.

Школьников сопровождали амбассадоры проекта «Профессионалитет». Они помогли ребятам ориентироваться в образовательной среде и отвечали на их вопросы.