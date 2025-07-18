Колледж «Подмосковье» принял более 5 тысяч заявлений от абитуриентов

В колледже «Подмосковье» продолжается приемная кампания. К середине июля образовательное учреждение приняло более пяти тысяч заявлений от абитуриентов, сообщили в пресс-службе Минобразования.

Учиться в колледже хотят не только жители Московской области, но и выпускники школ из Бурятии, Дагестана, Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Волгоградской и Липецкой областей. Каждый день приемная комиссия обрабатывает свыше 200 новых заявок. Большинство ребят подают документы через госуслуги.

«Мы надеемся увидеть всех, кто подал заявление, уже 1 сентября в статусе студентов. Колледж „Подмосковье“ — это современное образование, сильные наставники и сообщество увлеченных, целеустремлённых молодых людей», — отметили в пресс-службе учреждения.

Информация о приеме размещена на официальном сайте колледжа. Подать заявление очно можно в трех округах: Клину, Лобне и Химках. Документы принимают до 15 августа.