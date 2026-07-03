Колледж «Подмосковье» принял более 2,5 тысячи заявлений от абитуриентов
Приемная комиссия колледжа «Подмосковье» продолжает свою работу, на данный момент рассмотрено свыше 2,5 тысячи заявлений от абитуриентов. Документы можно подать лично или через портал госуслуг. Пресс-служба Министерства образования Московской области информирует о том, что приемная кампания идет полным ходом.
Среди новых предложений этого года — образовательные программы, подготовленные в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Эти программы позволяют студентам получать востребованные рынком специальности.
Члены приемной комиссии оказывают помощь поступающим: дают информацию о программах, помогают разобраться в рейтингах и консультируют по вопросам подачи заявлений на разные специальности.
Прием документов будет осуществляться до 15 августа 2026 года. Абитуриенты могут подать документы по следующим адресам: Клин, улица Овражная, дом 2А; Лобня, улица Первая, дом 3; Химки, Березовая аллея, дом 1.
Более подробную информацию о приемной кампании можно найти на официальном сайте колледжа в разделе «Абитуриенту».