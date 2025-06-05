Колледж «Подмосковье» представил регион на педагогическом слете во Владивостоке

Во Владивостоке с 4 по 6 июня проходит слет «Лидеры изменений СПО. Восточный маяк: открываем новые горизонты». В нем принимают участие более тысячи педагогов, представителей органов власти, бизнеса из 44 субъектов. Московскую область на форуме представляет коллектив колледжа «Подмосковье», сообщили в Минобразования региона.

В течение трех дней участники рассмотрят вопросы развития СПО, включая подготовку профессионалов, целевое обучение, поддержку трудоустройства молодых специалистов, а также реализацию нацпроектов «Кадры» и «Молодежь и дети».

Кроме того, во время дискуссий поднимут темы инклюзивного обучения и укрепления международных контактов. Акцент сделают на программе «Профессионалитет», направленной на изменение системы СПО.

В ведомстве передали, что съезд поможет улучшить качество подготовки работников, внедрить новые подходы в образовательный процесс и развить межотраслевые связи. Все это позволит выпускникам конкурировать на рынке и находить достойную работу после окончания учебы.