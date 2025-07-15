Колледж «Подмосковье» познакомил абитуриентов с направлениями в индустрии красоты

Колледж «Подмосковье» провел экскурсии для абитуриентов, на которых познакомил будущих студентов с индустрией красоты. Ребятам рассказали об актуальных направлениях подготовки и показали современные мастерские, сообщили в Минобразования МО.

Участники встречи увидели, как проходят занятия по парикмахерскому искусству, визажу, маникюру, педикюру, косметологии и другим программам. Также им показали оборудование, которые используется во время обучения.

Амбассадоры федерального проекта «Профессионалитет» по направлению «Туризм и сфера услуг» поделились с будущими студентами опытом, а также обозначили важность постоянного профессионального роста. Помимо этого, они раскрыли перспективы трудоустройства для выпускников учебного заведения.

В ведомстве отметили, что благодаря встрече абитуриенты поближе познакомились с направлениями и требованиями современной индустрии красоты.